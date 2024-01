Sichuan Chemical Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sichuan New Energy Power beträgt das aktuelle KGV 23. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Sichuan New Energy Power weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sichuan New Energy Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 2,12 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,12 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Sichuan New Energy Power liegt bei 48,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbilds wird die Aktie mit einem Rating "Neutral" bewertet.