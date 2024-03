Sichuan Chemical Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sichuan New Energy Power beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 71,84 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Sichuan New Energy Power veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch eine Unterperformance von Sichuan New Energy Power. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -35,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt nur um -6,21 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Sichuan New Energy Power eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sichuan New Energy Power gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, den Branchenvergleich des Aktienkurses und die Dividende erhält. Es ist wichtig, dass Anleger diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.