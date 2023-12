Sichuan Chemical Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Anlegerstimmung bezüglich Sichuan New Energy Power war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sichuan New Energy Power zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sichuan New Energy Power aktuell bei 13,79 CNH verläuft und die Aktie somit als "schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,86 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -6,74 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 12,19 CNH angenommen, was einem "gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,14). Die Dividendenpolitik erhält daher eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.