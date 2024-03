Sichuan Chemical Aktie: Gut oder schlecht?

Die Sichuan New Energy Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 12,83 CNH gehabt, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 11,37 CNH ergibt sich eine Abweichung von -11,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 11,69 CNH liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -2,74 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividende von Sichuan New Energy Power liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,17 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 2,17 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Sichuan New Energy Power die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -35,47 Prozent erzielt, was 27,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,43 Prozent, und Sichuan New Energy Power liegt 27,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.