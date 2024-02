Sichuan Chemical Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Sichuan New Energy Power war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sichuan New Energy Power daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche hat Sichuan New Energy Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance gezeigt, mit einer Performance von -51,14 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -8,41 Prozent. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" lag die Rendite mit -51,14 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -8,41 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan New Energy Power mit 16,46 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Sichuan New Energy Power mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als eher unrentables Investment bewertet und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.