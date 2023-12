Sichuan Chemical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Sichuan New Energy Power hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors um -49,06 Prozent verringert, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit -0,76 Prozent um 48,31 Prozent darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer positiven langfristigen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sichuan New Energy Power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Sichuan New Energy Power mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,47 ein ähnliches Niveau wie die Vergleichsbranche auf. Die Aktie erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Sichuan New Energy Power mit 12,36 CNH um +2,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie jedoch um -11,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.