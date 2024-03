Sichuan Chemical Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan New Energy Power liegt bei 16, was im Vergleich zur "Chemikalien" Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Sichuan New Energy Power bei -51,14 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,3 Prozent, was die Rendite von Sichuan New Energy Power um 41,84 Prozent übertrifft. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung bei Sichuan New Energy Power unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen kaum Änderungen an, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt wird Sichuan New Energy Power in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sichuan New Energy Power eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von Sichuan New Energy Power basierend auf den neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen.