Sichuan Chang Hong Electric Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sichuan Changhong Electric hat sich in den letzten zwei Wochen verändert. Zunächst wurden vor allem positive Themen diskutiert, jedoch hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen geändert, da die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert waren. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Sichuan Changhong Electric eine beeindruckende Steigerung von 152,62 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt lediglich um 6,34 Prozent, was bedeutet, dass Sichuan Changhong Electric eine Outperformance von +146,29 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie eine beeindruckende Performance gezeigt, mit einer Überperformance von 145,13 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser starken Performance erhält Sichuan Changhong Electric in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Sichuan Changhong Electric derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Aus technischer Sicht erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Changhong Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,64 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,42 CNH lag, was einer Abweichung von +16,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (-8,75 Prozent) niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Sichuan Changhong Electric-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.