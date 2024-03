Sichuan Chang Hong Electric Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Sichuan Changhong Electric war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sichuan Changhong Electric daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Sichuan Changhong Electric von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Technisch betrachtet ist Sichuan Changhong Electric derzeit gut positioniert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 5,01 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,8 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 5,01 CNH, was einer Abweichung von +15,77 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sichuan Changhong Electric liegt bei 45,37 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 33,17 für 25 Tage. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.