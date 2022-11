Sicherheitsminimum für den Mittelstand - auf diese 3 Versicherungen sollten mittelständische Unternehmen nicht verzichten

Steinberg (ots) -Kleine und mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Etwa 60 Prozent aller Arbeitsplätze und sogar 82 Prozent der Ausbildungsplätze liegen im Mittelstand. Umso wichtiger ist es, dass sie durch Versicherungen geschützt sind. Denn kommt es zum Schadensfall, ist schnell die Existenz bedroht."Ich erlebe täglich Unternehmer, die grundlegende Versicherungen nicht geklärt haben - ein Stromausfall reicht, und der Laden ist bankrott", sagt Johannes Neder. Er berät mittelständische Unternehmen seit mehr als 20 Jahren zu Finanz- und Versicherungsfragen und weiß, welche Versicherungen unverzichtbar sind. In diesem Artikel verrät er drei Versicherungen, die jedes mittelständische Unternehmen haben sollte.Versicherungen als Absicherung für UnternehmenVersicherungsprodukte stehen in der Absicherungskette eines Unternehmens oftmals ganz hinten. Dabei ist die Versicherungslösung das letzte Vehikel, das für Schäden aufkommt, die ein Unternehmer nicht selbst steuern kann. Wichtig sind deshalb Notfallpläne, die bei Schäden greifen. Wenn ein Großbrand entsteht, müssen zum Beispiel Maßnahmen für die Beschäftigten gesetzt und Kunden trotz Lieferverzögerung bei der Stange gehalten werden. Viele Unternehmen scheitern hier und sind häufig 24 Monate später insolvent. Der Rest, den die Firma nicht selbst leisten kann, muss auf die Versichertengemeinschaft übertragen werden. Dabei spielen drei Sparten eine wesentliche Rolle:1. Die Sachsubstanz-VersicherungDiese Versicherung deckt die Werte im Gebäude ab: Dazu gehören Maschinen und Vorräte, aber auch Waren. Die Sachsubstanz-Versicherung sorgt damit für die Abdeckung der eigenen Vermögenswerte. Hierbei sollten Unternehmen auf eine professionelle Beratung zurückgreifen, um im Schadensfall nicht aus Unwissenheit auf Leistungen verzichten zu müssen. Im Bereich der Sachsubstanz-Versicherung handelt es sich um die klassische Eigenschadendeckung.2. Spezial-Straf-RechtsschutzAuch diese Versicherung ist für Unternehmen eminent wichtig. Viele kennen die Rechtsschutzversicherung, mit der bestimmte Rechtsfälle abgedeckt sind. Diese ist jedoch nicht zwingend erforderlich, weil hier der Unternehmer entscheidet, ob er etwa bei einer Verletzung einer Verkehrsregel einen Anwalt beauftragen möchte. Anders ist das bei strafrechtlichen Themen wie Umsatzsteuervorwürfen. Für diese Fälle ist ein Spezial-Straf-Rechtsschutz erforderlich. Der Unterschied ist, dass man es als Angeklagter nicht mehr in der Hand hat, das Verfahren zu beenden. Dies entscheidet dann allein der Staatsanwalt.Das kann sehr teuer werden, weil Strafrechtsanwälte ihre Gebühren frei aushandeln. Sind mehrere Geschäftsführer und vielleicht noch Mitarbeiter aus der Buchhaltung angeklagt, muss zudem jede Person einen eigenen Anwalt zur Verfügung haben. Die Stundensätze für einen solchen Anwalt liegen häufig bei 300 bis 600 Euro pro Stunde. Zollverfahren können daher schnell Kosten von 100.000 Euro und mehr verursachen. Auch die Lohnfortzahlung bei einer Untersuchungshaft ist durch den Spezial-Straf-Rechtsschutz gedeckt.3. Absicherung der Schäden durch Betriebsunterbrechungen aufgrund von CyberattackenDieser Bereich gewinnt immer mehr an Bedeutung. Alle, die einen Computer oder ein Smartphone im Einsatz haben, benötigen zwingend eine Cyberschadendeckung. Denn die Gefahr nimmt ständig zu. So zeigen die aktuellen Schadenfälle, dass es immer problematischer wird. Die Probleme sind vielseitig und können bis zum Betriebsstillstand führen.Über Dr. Johannes Neder:Dr. Johannes Neder ist Finanzberater und Gründer der Dr. Neder Finanz- & Versicherungsmakler GmbH & Co. KG in Steinberg. Er ist ein zuverlässiger Experte in Sachen Finanzplanung, Unternehmensberatung und Absicherung des Ruhestandes. Seit 2001 betreut er zusammen mit seinem unabhängig von Banken und Versicherungen arbeitenden Team Unternehmen im oberfränkischen Raum und ist zunehmend auch überregional tätig. Weitere Informationen dazu unter: http://www.neder24.de (https://neder24.de/)Pressekontakt:Dr. Neder Finanz- & Versicherungsmakler GmbH & Co. KGDr. Johannes NederE-mail: info@neder24.deWebseite: https://neder24.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dr. Neder Finanz- & Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell