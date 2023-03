Sicherheit beginnt im Kopf: WandelWerker Consulting GmbH veranstaltet Sicherheitskultur Kongress in Wuppertal

Wuppertal (ots) -Am 20. April 2023 veranstaltet die WandelWerker Consulting GmbH den Sicherheitskultur Kongress in Wuppertal. Wie die Gründer und Geschäftsführer Anna und Stefan Ganzke mitteilten, richtet sich das Event an mittelständische Unternehmen, Konzerne und freiberufliche Arbeitsschutzexperten, die Arbeitsunfälle reduzieren, die Meldemoral von Beinaheunfällen steigern sowie Führungskräfte und Mitarbeiter noch mehr für den Arbeitsschutz motivieren möchten. Die Inhalte und auch die Anzahl hochkarätiger Experten macht den Sicherheitskultur Kongress einzigartig im deutschsprachigen Raum.Die Veranstalter und Sicherheitskultur-Experten Anna und Stefan Ganzke: "Ein Unternehmen, das in der heutigen Zeit Arbeitsschutz leben, Arbeitsunfälle reduzieren und die Meldung von Beinaheunfällen steigern möchte, muss eine positive Akzeptanz für das Thema Arbeitsschutz bei seinen Mitarbeitern und Führungskräften etablieren. Um dies umzusetzen, vermitteln wir auf dem Sicherheitskultur Kongress erprobte und praxistaugliche Strategien und Methoden, mit denen Unternehmen systematisch und kontinuierlich mehr Führungskräfte und Mitarbeiter für den Arbeitsschutz gewinnen."Die WandelWerker Consulting GmbH hat die große Vision, so viele Menschen wie möglich für das sichere Arbeiten zu motivieren und zu begeistern. Dafür setzen sie entgegen vieler anderer Experten auf dem Markt auf einen positiven Umgang mit dem Thema Arbeitsschutz. Mit innovativen Ansätzen, die Kenntnisse aus der Organisations-, Kommunikations- und aus der Verhaltenspsychologie sowie der Persönlichkeitsentwicklung in sich vereinen, hilft das Unternehmen seinen Kunden dabei, Arbeitsunfälle am Arbeitsplatz zu reduzieren und die Meldemoral von Beinaheunfällen zu steigern. Mit ihrer Arbeit ist es dem Team der WandelWerker gelungen, das Thema Arbeitsschutz, das oft als lästig und trocken empfunden wird, frischer und nachweislich erfolgreicher zu gestalten. Aktuell begleitet die WandelWerker Consulting GmbH mehr als 130 Kunden bei der systemischen Weiterentwicklung ihrer Sicherheitskultur.Mit dem Sicherheitskultur Kongress bieten die WandelWerker Geschäftsführern, Führungskräften und Arbeitsschutz-Experten neben hochwertigen Vorträgen die Möglichkeit, ihr persönliches Netzwerk zu erweitern, in den direkten Kontakt mit Experten zu treten und sich mit engagierten Gleichgesinnten auszutauschen. Neben den Veranstaltern Anna und Stefan Ganzke werden auch weitere Top Experten aus dem Arbeitsschutz, wie Daniel Ramelsbergker von der MAN Truck & Bus SE, Harald Steinke von Coca-Cola Deutschland sowie Riskbuster® Holger Schumacher in ihren Vorträgen unter anderem konkret über erfolgreiche Maßnahmen des Arbeitsschutzes sprechen. Die Teilnehmer erhalten unkomplizierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit denen es ihnen gelingt, die Menschen im Kopf zu erreichen. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, mit denen Unternehmen die Sicherheitskultur weiterentwickeln können und erreichen, dass Führungskräfte sowie Mitarbeiter gegenseitig auf sicheres Arbeiten und eine geeignete Organisation achten.Insgesamt können sich die Teilnehmer auf ein spannendes Event voller wertvoller Tipps und praxisbezogener Inhalte von ausgewiesenen Experten freuen. Dabei werden sie auch die Gelegenheit haben, sich einen persönlichen Rat rund um die Themen Safety Mindset, Kommunikation, Risikokompetenz, Behavior Based Safety und Safety Leadership einzuholen."Als Head of HSE beziehungsweise leitende Angestellte im Arbeitsschutz haben wir früher selbst stets nach solchen Events gesucht, jedoch keine gefunden. Mit dem Sicherheitskultur Kongress bieten wir nun selbst ein solches Event. Wir freuen uns auf das Event und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam, mit den anderen top Experten dafür sorgen werden, dass jeder Teilnehmende für sein Unternehmen oder vielleicht auch seine Kunden neue Ideen mitnimmt und damit einen ersten Schritt für eine Verbesserung des Arbeitsschutzes sorgen wird", so Anna und Stefan Ganzke.Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Ticketbuchung: https://www.sicherheitskulturkongress.de/Pressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WandelWerker Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell