Sichere 6 % Dividendenrendite gesucht? Die VF Corp. kann sie dir bieten!

Sichere 6 % Dividendenrendite? Na klar: Foolishe Investoren wissen, dass es neben einer Chance stets ein Risiko gibt. Das ist auch bei unserer heutigen möglichen Top-Aktie, der VF Corp. (WKN: 857621) definitiv der Fall. Fragt sich nur, in welche Richtung die Nadel letztlich tendiert.

Aber was macht die Aktie der VF Corp. eigentlich so besonders? Ein erstes Merkmal haben wir bereits gefunden. Weitere dürften folgen, wenn wir einen näheren Blick auf die Historie und das operative Fundament riskieren.

VF Corp.: Sichere 6 % Dividendenrendite?!

Wenn wir die VF Corp. betrachten, gibt es mehrere Gründe, wie 6 % Dividendenrendite sicher möglich sind. Fangen wir vielleicht mit den Basics an. Gemessen an einer Quartalsdividende in Höhe von 0,51 US-Dollar und einem Aktienkurs von 33,48 US-Dollar kommen wir sogar auf 6,1 %. Allerdings: Das hat sich nach dem Titel wohl abgezeichnet, dass das in eine solche Richtung gehen dürfte.

Der springende Punkt ist: Die Historie ist ein erster Indikator, der für weitere Stabilität spricht. Hinter der Aktie der VF Corp. steckt nämlich ein Name, der in lediglich zwei Jahren ein Mitglied im Kreise der Dividendenkönige sein dürfte. Der Status schützt im Zweifel vor einer Kürzung nicht. Aber das Management dürfte eine hohe Motivation haben, noch zwei weitere Jahre mit Dividendenwachstum zu besitzen. Übrigens: Zuletzt erhöhte man die Ausschüttungssumme je Aktie bereits von 0,50 auf 0,51 US-Dollar. Immerhin ein Wachstum von 2 % im Vergleich zu vorher.

Doch auch das operative Fundament ist recht stimmig. VF Corp. steckt für Bekleidungsnamen. Unter anderem The North Face oder auch Vans. Neben Dickies und weiteren Markennamen. Das sind Produkte, die sich teilweise einer Fanbase erfreuen und deshalb beliebt sind. Etwas Pricing-Power könnte möglich sein. Oder zumindest ein Geschäftsmodell, das solide und zeitlos erscheint.

Die Kehrseite

Es gibt jedoch ein Aber. Man könnte auch sagen: Einen Auslöser, warum der Fast-Dividendenkönig derzeit mehr als 6 % Dividendenrendite besitzt. Primär geht es darum, dass das Geschäftsmodell ein wenig zyklisch ist. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Verbraucher preissensibler. Vans können auch gegen günstigere Modelle ersetzt werden, Jacken werden womöglich noch ein Jahr länger getragen, ehe sie ersetzt werden. Unterm Strich führte das im letzten Quartal zu einem Umsatzrückgang von 4 % im Jahresvergleich und zu einem Nettoverlust von 0,31 US-Dollar. Wobei dafür auch andere Effekte verantwortlich gewesen sind.

Bereinigt blieb das Ergebnis je Aktie mit 0,74 US-Dollar ausreichend hoch, um die Dividende je Aktie zu decken. Trotzdem ist auch hier der Wert um 34 % im Jahresvergleich rückläufig gewesen. Das zeigt, dass nicht alles derzeit optimal läuft.

Aber die Aktie der VF Corp. hat es schon länger nicht mehr mit 6 % Dividendenrendite gegeben. Jetzt stellt sich die Frage: Ist der Preis und die Chance das Risiko wert?

Vincent besitzt Aktien der VF Corp. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

