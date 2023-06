Sibanye-Stillwater zeigt Interesse an Mopani Copper

Die jüngste Bekanntgabe von Sibanye Stillwater und Chinas Zijin Mining, Interesse am Erwerb von Mopani Copper zu zeigen, kann aus Aktionärssicht positiv bewertet werden. Der Prozess der Suche nach einem neuen Investor für Mopani dürfte innerhalb der kommenden zwei Monate abgeschlossen sein, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in Kürze eine solide Finanzierung erhalten könnte. Um das Wachstum und den Betrieb der Mine sicherzustellen, wird erwartet, dass Mopani Copper im Zeitraum der nächsten 5 bis 6 Jahre mindestens 1 Mrd. USD an Finanzmitteln benötigen wird.

Der aktuelle Bedarf einer kurzfristigen Finanzierung in Höhe von etwa 200-300 Mio. USD für die Mine und das Hüttenwerk unterstreicht die Notwendigkeit einer langfristig tragfähigen Lösung. Allerdings zeigt die Beteiligung potenzieller Investoren wie Sibanye...