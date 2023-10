Sibanye Stillwater - wird nun der Turbo gezündet?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

In dieser Woche ist der Kurs von Sibanye Stillwater mehrfach auf unser Kauflimit bei 1,30 Euro zurückgefallen. Das Team des Hypergrowth-Aktien Börsendienstes nimmt damit ein führendes internationales Edelmetallbergbauunternehmen, das über ein vielfältiges Portfolio an Projekten verfügt, in sein Turbo-Depot auf. Der Schwerpunkt der eigenen Aktivitäten liegt bei Sibanye Stillwater regional betrachtet auf dem südlichen Afrika und den Vereinigten Staaten.

Gefördert werden vor allem die Edelmetalle. Begonnen hat Sibanye einst als reines Goldunternehmen. Es betreibt in Südafrika einige der tiefsten Minen der Welt und reagiert damit durchaus empfindlich auf Schwankungen des Goldpreises. Im Laufe der Jahre hat sich der Schwerpunkt jedoch durch die Übernahmen von Lonmin und Stillwater zu den Edelmetallen der...