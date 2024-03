Sibanye Stillwater: Allzeithoch beim Gold! Trendwende bei Platin und Palladium?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

die Situation bei den Edelmetallen ist derzeit besonders spannend. Stark im Fokus der Anleger steht derzeit das Gold. Es hat das alte, im Dezember ausgebildete, Allzeithoch in dieser Woche mit einem kräftigen Anstieg deutlich hinter sich gelassen und zieht deshalb die Aufmerksamkeit vieler Börsianer auf sich. Aber nicht nur beim Gold hat eine neue Aufwärtsbewegung begonnen. Auch die Charts der weißen Edelmetalle Silber, Platin und Palladium senden derzeit sehr interessante und vielversprechende Signale.

Beim Gold ist die Situation momentan recht eindeutig. Das neue Allzeithoch weist zwar die Richtung, aber der Anstieg war mal wieder – typisch für das Gold – so steil, dass eine Korrektur geradezu in der Luft liegt. Sie ist auch deshalb überfällig, weil der obligatorische Test des überwundenen alten Allzeithochs von oben bislang noch nicht erfolgt ist. Ein solcher Test wäre auch aus Sicht des Hypergrowth-Aktien-Teams sehr wünschenswert, denn er würde ihnen signalisieren, dass der Weg in höhere Gefilde anschließend frei ist und fortgesetzt wird.

Unbeachtet von den meisten Anlegern hat allerdings das Palladium in den vergangenen Wochen die interessantesten Signale ausgesendet, denn hier hat sich im Chart eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Sie wurde in den letzten Tagen zur Oberseite hin aufgelöst und nach einem kräftigen Anstieg stagnierte der Palladiumkurs zum Ende der Woche direkt unterhalb des Abwärtstrends. Kann dieser in den nächsten Wochen dauerhaft überwunden werden, wird sich das Chartbild deutlich verbessern. Auch das Platin arbeitet an einer Bodenbildung.

Für Sibanye Stillwater sind die Verkaufspreise für die Edelmetalle von entscheidender Bedeutung. In Südafrika betreibt man die tiefsten Goldminen der Welt. Gefördert wird das gelbe Metall in Tiefen von bis zu 4.000 Meter. Das treibt die Kosten, lässt das Unternehmen aber auch von jedem Anstieg des Goldpreises sehr stark profitieren, weil die Marge überproportional ansteigt. Trifft dies alles auf ein ausgebombtes Kursniveau wie derzeit, können deutlich höhere Kursgewinne über einen längeren Zeitraum die Folge sein.

An der Börse wird bekanntlich zum Ein- und Ausstieg nicht geklingelt, doch bei einem Goldpreis auf Allzeithoch und einer möglichen Trendwende bei Platin und Palladium liegt das Überraschungspotential bei Sibanye Stillwater derzeit klar auf Oberseite, auch wenn die Anleger die Aktie in den vergangenen Monaten tendenziell verkauft haben.

