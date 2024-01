Sibannac Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Sibannac-Aktie befindet sich derzeit bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,01749 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,55 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,01 USD, was einem Abstand von +74,9 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Sibannac war in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" für diese Betrachtung führt. Die Analysten haben jedoch festgestellt, dass die allgemeinen Kommentare neutral waren. Insgesamt wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sibannac-Aktie liegt bei 53,51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die Situation für Sibannac in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe.