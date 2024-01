Sibannac Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Sibannac wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,11 Punkten, was bedeutet, dass die Sibannac-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 47,63, dass Sibannac weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sibannac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 0,02 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,015 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) zeigt sich jedoch ein über dem gleitenden Durchschnitt liegender letzter Schlusskurs (+50 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Sibannac-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sibannac. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Sibannac in den sozialen Medien liegt im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sibannac. Die Diskussion war an vier Tagen überwiegend positiv und an acht Tagen eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sibannac daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.