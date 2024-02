Sibannac Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Sibannac als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sibannac-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,09, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,7, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,02 USD für die Sibannac-Aktie. Der letzte Schlusskurs von 0,0103 USD liegt damit deutlich darunter (-48,5 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sibannac somit eine "Schlecht"-Bewertung. Ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt zeigt, dass auch für diesen Wert (0,02 USD) der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-48,5 Prozent). Somit erhält die Sibannac-Aktie auch für diesen ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird Sibannac auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Sibannac in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" zum Punkt Anleger-Stimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden für die Bewertung sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sibannac zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, woraus die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ableitet. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.