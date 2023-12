Siasun Robot, Automation Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Siasun Robot & Automation bei 11,57 CNH liegt, was einer Entfernung von -9,4 Prozent vom GD200 (12,77 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 11,78 CNH. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Siasun Robot & Automation als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Bezogen auf die Branchenvergleich Aktienkurs, hat Siasun Robot & Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,27 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektor liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,16 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Siasun Robot & Automation mit 29,43 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Siasun Robot & Automation als "Neutral"-Wert bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Siasun Robot & Automation derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt aufgrund einer Differenz von 1,52 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,52 %).