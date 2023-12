Algonquin Power & UtilitiesUnit Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse der Algonquin Power & Utilities-Aktie zeigt interessante Einblicke in die aktuelle Situation des Unternehmens. In Bezug auf die technische Analyse deutet der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf einen aktuellen Wert von 9,9 CAD hin, was einen deutlichen Unterschied von -15,56 Prozent zum letzten Schlusskurs von 8,36 CAD darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 7,96 CAD, was einem Unterschied von +5,03 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Algonquin Power & Utilities-Aktie mit 44,62 insgesamt 40 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 31,78 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der fundamentalen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den vergangenen Diskussionen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet, auch wenn die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Algonquin Power & Utilities-Aktie mit 7,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

