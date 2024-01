Siasun Robot, Automation Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Siasun Robot & Automation hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" eine Überperformance von 30,65 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,82 Prozent, wobei Siasun Robot & Automation aktuell 30,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit sechs Tagen überwiegend positiver Diskussion und vier Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividenden weist die Aktie von Siasun Robot & Automation eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 12,81 CNH, während der Kurs der Aktie (11,17 CNH) um -12,8 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,81 CNH entspricht einer Abweichung von -5,42 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen für die Aktie von Siasun Robot & Automation, wobei die Rendite und das Anleger-Sentiment positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse eher negativ bewertet werden.