Siasun Robot, Automation Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siasun Robot & Automation liegt bei 107,83, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Siasun Robot & Automation im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,18 Prozent erzielt, was 30,79 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 1,48 Prozent, und Siasun Robot & Automation übertrifft diesen Wert um 30,7 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt Siasun Robot & Automation mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung des Unternehmens, basierend auf verschiedenen fundamentalen und Anlegerkriterien.