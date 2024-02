Siam Cement Pcl Adr Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Aktie von Siam Cement Pcl wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,36 liegt sie insgesamt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Baumaterialien", der bei 77,33 liegt. Die fundamentale Analyse bewertet die Aktie daher als "Gut".

In den sozialen Medien wurde Siam Cement Pcl in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, da in den Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Die Dividendenrendite von Siam Cement Pcl beträgt derzeit 1,48 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Siam Cement Pcl durchschnittlich sind. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Siam Cement Pcl basierend auf der fundamentalen Analyse, der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite und der Kommunikation im Internet.