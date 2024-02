Siam Cement Pcl Adr Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Siam Cement Pcl wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,2 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (8,85 USD) um -3,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,85 USD zeigt keine Abweichung, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 12,36 Euro. Dies liegt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 90 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Siam Cement Pcl ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Siam Cement Pcl daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Insgesamt wird die Siam Cement Pcl derzeit als "Neutral" bewertet, sowohl in technischer als auch in fundamentalen Aspekten und in Bezug auf die Anlegerstimmung.