Sia Engineering Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sia Engineering als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sia Engineering-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,89, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Sia Engineering-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sia Engineering derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,35 SGD, womit der Kurs der Aktie (2,38 SGD) um +1,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,32 SGD, was einer Abweichung von +2,59 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Sia Engineering-Aktie mit 4,46 Prozent mehr als 10 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,93 Prozent, wobei Sia Engineering mit 11,39 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.