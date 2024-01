SiS Mobile Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Sis Mobile-Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,19 unter dem Branchendurchschnitt von 53,82 liegt. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sis Mobile-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 12 für die letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Sis Mobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -13,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,05 Prozent für Sis Mobile. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Sis Mobile mit 16,13 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Sis Mobile beträgt derzeit 6,9 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Diese Differenz von 1,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.