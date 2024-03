SiS Mobile Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie von Sis Mobile wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,33 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,365 HKD liegt, was einem Unterschied von +10,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab hingegen einen Wert von 0,35 HKD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+4,29 Prozent) führte. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhielt die Sis Mobile-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Für die Sis Mobile ergab sich hier ein Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergab sich ein Wert von 50 und somit erneut eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führte dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung der Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Hier zeigte die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergab dies eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei einem Wert von 5 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 51,58) liegt die Aktie damit deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent). Aufgrund fundamentaler Kriterien wurde die Sis Mobile-Aktie somit als unterbewertet eingestuft und erhielt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.