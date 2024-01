SiS Mobile Aktie: Jubelschreie!

Sis Mobile hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +18,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sis Mobile mit 18,04 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sis Mobile liegt derzeit bei 0,33 HKD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,345 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von +4,55 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,31 HKD erreicht, was einer Differenz von +11,29 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sis Mobile liegt bei 12,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 22,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Sis Mobile derzeit 6, was eine positive Differenz von +1,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von den Analysten mit einer "Gut"-Bewertung belohnt.