SiS Mobile Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Sis Mobile Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in dieser Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sis Mobile beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sis Mobile bei 5,19, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sis Mobile liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 35,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis schwankt der RSI weniger stark und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung (Wert: 36,36). Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Sis Mobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -9,59 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +15,47 Prozent im Branchenvergleich für Sis Mobile entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 7,39 Prozent über dem Durchschnittswert von -1,5 Prozent im letzten Jahr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.