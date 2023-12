SiNtx Technologies Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sintx als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sintx-Aktie beträgt der Wert des RSI7 43,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert des RSI25 liegt bei 47,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sintx bei 0,395 USD liegt und damit -68,15 Prozent unter dem GD200 (1,24 USD) liegt, was als ein "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,48 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet wird, da der Abstand -17,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sintx-Aktie somit als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sintx aktuell 0 beträgt. Dies ergibt eine negative Differenz von -88,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Diskussionen über Sintx in sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesen Gründen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Sintx bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.