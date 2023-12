SiNtx Technologies Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Sintx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,15 USD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,407 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -64,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,43 USD) liegt höher als der aktuelle Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden weist Sintx im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 89,12 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sintx-Aktie einen Wert von 47,59 für den RSI7 und von 51,32 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Sintx-Aktie in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um Sintx diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.