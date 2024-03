SiNtx Technologies Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Aktie von Sintx schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,15 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Sintx in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Einstufung zulässt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 76,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

In den letzten Wochen konnte bei Sintx keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird geändert, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Sintx keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammengefasst erhält Sintx für die Anleger-Stimmung die Einstufung "Schlecht", während der Relative Strength Index und das Sentiment und Buzz zu einer Bewertung als "Schlecht", "Neutral" und "Gut" führen.