SiNtx Technologies Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Sintx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,09 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,407 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -62,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der 0,41 USD beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sintx-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Sintx-Aktie bei 77,42. Dies deutet auf eine überkaufte Situation hin und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Somit wird auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

Der überwiegend private Anleger-Stimmung in sozialen Medien zufolge wurde Sintx in den vergangenen zwei Wochen besonders negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare zeigt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Sintx beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.