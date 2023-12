Shyft Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Shyft befindet sich derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einem schlechten Zustand. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,72 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (11,63 USD) um -37,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Diese Einstufung entspricht daher einem "Schlecht". Innerhalb der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,23 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -4,91 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Shyft in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Shyft insgesamt 3 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 32,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 180,88 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Daher stellt dies eine "Gut"-Empfehlung dar.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shyft-Aktie hat einen Wert von 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 46,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shyft.