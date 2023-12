Shyft Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Shyft-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 32,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 160,71 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shyft bei 17,85 USD liegt, während die Aktie selbst bei 12,53 USD steht. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,64 USD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Shyft überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 39,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 36 führt zu einer Einstufung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".