Shyft Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shyft gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 15,87 USD für die Shyft-Aktie. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 11,5 USD, was einem Unterschied von -27,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft analysiert. Dieser liegt derzeit bei 11,59 USD, was einem ähnlichen Niveau (-0,78 Prozent) wie der letzte Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik bei Shyft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Shyft liegt derzeit bei 48,07, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Shyft-Aktie 2-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 11,5 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 152,17 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 29 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

