Shyft Aktie: Jetzt knallt es!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Shyft. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shyft daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shyft derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,35 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (11,26 USD) um -35,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 11,61 USD, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Shyft langfristig als "Gut" ein, da von insgesamt 18 Analysten 3 Bewertungen als "Gut" vorliegen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 32,67 USD, was einer Erwartung in Höhe von 190,11 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Shyft derzeit mit einem Wert von 70,68 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".