Shyft Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shyft ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Shyft-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,67 USD, was einer Erwartung von 190,11 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shyft-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 17,35 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,26 USD liegt, was einer Abweichung von -35,1 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,61 USD, was einer Abweichung von -3,01 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.