Shyft Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Shyft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 17,51 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,53 USD, was einem Unterschied von -34,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 11,58 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,43 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Shyft daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Analysten haben die Shyft-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Shyft aus dem letzten Monat vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 32,67 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 183,32 Prozent führt. Dies wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Shyft zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Deshalb erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Shyft-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung.