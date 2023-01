Shutterstock feiert die Macht des Geschichtenerzählens auf dem Sundance Film Festival 2023

New York (ots/PRNewswire) -Shutterstock, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3758994-1&h=29788613&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3758994-1%26h%3D1349000963%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3550961-1%2526h%253D950098259%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.shutterstock.com%25252F%2526a%253DShutterstock%25252C%252BInc.%26a%3DShutterstock%252C%2BInc.&a=Shutterstock%2C+Inc.) (NYSE: SSTK), die führende globale Kreativplattform für innovative Marken sowie Medien- und Produktionsunternehmen, gab heute sein offizielles Sponsoring des Sundance Film Festivals 2023 als Leadership Sponsor bekannt. Shutterstock Studios, die Kreativ- und Produktionsabteilung des Unternehmens, und Shutterstock Editorial, eine führende Quelle für redaktionelle Inhalte für die Medien weltweit, werden von Freitag, dem 20. Januar, bis Montag, dem 23. Januar, auf dem Festival vertreten sein und ihre Arbeit und Talente vorstellen.Shutterstock wird am ersten Wochenende die folgenden Programme anbieten:Öffentliche Programmierung- Dokumentarfilme heute: Wie authentische Geschichten ein neues Publikum anlocken (Documentaries Today: How Authentic Stories Have Reeled in New Audiences) Während unser Bedürfnis nach Geschichten aus dem wahren Leben wächst, ändern sich die Art und Weise, wie wir Dokumentarfilme produzieren, und die Themen, auf die wir uns konzentrieren. Begleiten Sie Shutterstock im Gespräch mit Filmemachern und erfahren Sie, wie sie inmitten des ganzen Lärms die Wahrheit in den Mittelpunkt der Geschichte stellen.- Datum: Freitag, 20. Januar, 14 bis 15:30 Uhr- Ort: The Box at the Ray, 1768 Park Ave, Park City, Utah 84060- Diskussionsteilnehmer:- Jamie Elden, Chief Revenue Officer, Shutterstock (Moderator), Aiden Darné, Global Head, Shutterstock Studios, Diggzy, Entertainment-Fotograf, Keenan MacWilliam, Regisseur und multidisziplinärer Künstler, Jon Weidman, Filmemacher, We Are King, Dan Bradley, Filmemacher, We Are King- RSVPProgramm für geladene Gäste- Sundance Shorts Party präsentiert von Shutterstock Shutterstock ist der präsentierende Sponsor des Shorts Film Program und der Sundance Shorts Party 2023- Magic Hour zusammen mit Canon Begleiten Sie Shutterstock und Canon zu Erfrischungen und kleinen Snacks und entdecken Sie die Kunst des authentischen Geschichtenerzählens- Nur mit Einladung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@shutterstock.com.- Shutterstock Sundance Film Festival Portrait Studio presented by Canon Die berühmte Starfotografin Chelsea Lauren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3758994-1&h=3647739842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3758994-1%26h%3D3459521444%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chelsealauren.com%252Fcelebrity%26a%3DChelsea%2BLauren&a=Chelsea+Lauren) wird Porträts im Shutterstock Sundance Film Festival Portrait Studio presented by Canon fotografieren.- Nur mit Einladung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@shutterstock.com. Mehr erfahren Sie hier.„Vor zwei Jahrzehnten begann Shutterstock als Plattform für Fotografen, Künstler, Filmemacher und Geschichtenerzähler, die ihre Bilder, Musik und Videos mit der Welt teilen wollten", so Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. „Diese Seite des Geschäfts hat Shutterstock als weltweit führenden Anbieter von erstklassigen und exklusiven Inhalten positioniert, die bis heute das Herzstück all unserer Produktionen sind. Im Einklang mit diesem Ethos freuen wir uns, ein Leadership Sponsor des Sundance Film Festivals 2023 zu sein und auf die Menschen anzustoßen, die zu dem brillanten Filmschaffen beigetragen haben, das wir erleben dürfen. Es ist ein mühsamer, aber äußerst lohnender Prozess, eine kreative Vision umzusetzen. Shutterstock ist stolz darauf, vielen Teilnehmern auf dieser aufregenden künstlerischen Reise ein zuverlässiger Partner und Wegweiser zu sein."Weitere Informationen über Shutterstock Studios finden Sie auf content.shutterstock.com/us/studios/.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Shutterstocks umfassende Sammlung beinhaltet direkt und über die Tochtergesellschaften des Unternehmens erhältliche hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3758994-1&h=1643482214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3758994-1%26h%3D661185982%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle,Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von mehr als 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 424 Millionen Bilder und mehr als 27 Millionen Videoclips im Angebot.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, hat Niederlassungen auf der ganzen Welt sowie Kunden in mehr als 150 Ländern. Darüber hinaus ist das Unternehmen Inhaber von Splash News, der weltweit führenden Unterhaltungsnachrichten-Agentur für Redaktionen und Medienunternehmen in aller Welt; Pond5, dem weltweit größten Marktplatz für Videoinhalte; TurboSquid, dem weltweit größten Marktplatz für 3D-Inhalte; PicMonkey, einer führenden Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, einer High-End-Bilderkollektion; Shutterstock Studios, einem End-to-End-Kreativshop; Premium Beat, einer kuratierten, lizenzfreien Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, einer führenden Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für Medien weltweit; Amper Music, einer KI-gesteuerten Musikplattform, sowie von Bigstock, einem wertorientierten Media-Angebot an Archivmaterial.