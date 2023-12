Shutterstock Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shutterstock liegt mit 18,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel", was einer Differenz von 94 Prozent entspricht. Die Aktie gilt aufgrund dieses relativ niedrigen KGVs als preisgünstig und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv gegenüber der Aktie von Shutterstock. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt und an vier Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shutterstock-Aktie liegt aktuell bei 30, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 37,7, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist. So erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der RSI-Analyse.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Shutterstock-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt, mit zwei positiven, einer neutralen und keiner negativen Bewertung. Zudem wird das Kursziel der Analysten auf 86,67 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 76,83 Prozent darstellt und somit zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt.