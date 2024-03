Shutterstock Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Shutterstock-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Investments durch die Redaktion.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert, was zu einem negativen Rating führt. Zudem hat die Diskussionsintensität abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Anleger an der Aktie hindeutet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat die Shutterstock-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,05 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -331,19 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 260,34 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.