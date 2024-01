Shunten International Aktie: Das ist erstaunlich

Die Meinung der Anleger zu Shunten war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wie unsere Redaktion aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien festgestellt hat. Die Diskussionen behandelten hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shunten-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 58,97 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shunten-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,07 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,055 HKD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -21,43 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,06 HKD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren negativen Abweichung von -8,33 Prozent führt. Somit erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab und die Diskussionen über das Unternehmen ebenfalls nicht signifikant zugenommen oder abgenommen haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Shunten-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht eine neutrale Bewertung.