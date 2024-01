Shunten International Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Shunten-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,059 HKD, was einem Unterschied von -15,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 HKD, was einem Unterschied von -1,67 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Shunten-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 30,77, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,67 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Das Stimmungsbild und die Diskussionen rund um Shunten haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Shunten-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.