Shunfeng Clean Energy Aktie: Immer langsam!

Die Shunfeng Clean Energy-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 % für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) für die Shunfeng Clean Energy-Aktie zeigt sich, dass sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shunfeng Clean Energy-Aktie derzeit bei 0,03 HKD. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 0,018 HKD, was einen Abstand von -40 % zur GD200 ergibt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,02 HKD, der eine Differenz von -10 % aufweist. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Shunfeng Clean Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Insgesamt wird die Shunfeng Clean Energy-Aktie daher aufgrund der Dividendenrendite, des RSI und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.