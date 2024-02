Shunfeng Clean Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Shunfeng Clean Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,014 HKD liegt somit deutlich darunter, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,02 HKD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um -30 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Shunfeng Clean Energy-Aktie eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Shunfeng Clean Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -44,19 Prozent gezeigt. Dies bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche um diesen Prozentsatz schlechter abschnitt. Auch im Sektorvergleich der "Versorgungsunternehmen" liegt die Performance mit -44,19 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Shunfeng Clean Energy-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shunfeng Clean Energy-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 66,67) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die RSIs.

Insgesamt erhält die Shunfeng Clean Energy-Aktie demnach Bewertungen von "Schlecht" in der technischen Analyse und im Branchenvergleich, sowie "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz und den Relative Strength Index.