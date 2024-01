Shunfa Hengye Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob ein Titel kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne erleben könnte. Bei Shunfa Hengye wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 39,13 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz und liegt bei 64,77, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz hat Shunfa Hengye eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt eine Einstufung von "Gut".

Die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Shunfa Hengye in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von sieben konkret berechneten Signalen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shunfa Hengye-Aktie um +4,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.