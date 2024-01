Shunfa Hengye Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, was auf fehlende negative Diskussionen hindeutet. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Shunfa Hengye diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es wurden 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen ermittelt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Shunfa Hengye beträgt derzeit 57,14 Punkte, was als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,95, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shunfa Hengye liegt bei 3,18 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,29 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 beträgt derzeit 3,52 CNH, was zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands von -6,53 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat positiv entwickelt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen verstärkt beachtet, was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Shunfa Hengye-Aktie somit eine positive Bewertung.