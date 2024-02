Shun Wo Aktie: So kann es weitergehen!

Die Shun Wo Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Mit einem Kurs von 0,023 HKD liegt sie nun 15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" aus charttechnischer Sicht eingestuft.

Auch fundamental betrachtet, schneidet die Shun Wo Aktie gut ab. Mit einem aktuellen KGV von 2,58 liegt sie unter dem Branchendurchschnitt von 45,81. Dadurch wird sie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Shun Wo Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,69 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -8,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Shun Wo Aktie wird neutral bewertet. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.