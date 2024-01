Shun Wo Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Shun Wo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 14,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-5,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt -5,65 Prozent, und Shun Wo liegt aktuell 15,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Bei der Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Shun Wo in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (53,33 Punkte) deuten darauf hin, dass die Shun Wo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.